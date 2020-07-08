أخبار البنوك.. مزايا الرقم المصرفي الدولي من "المصري لتنمية الصادرات"

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، اتجهت الكثير من البنوك إلى تعظيم الأداء المالي والمصرفي للبنوك المصرية عالميا، ولجأت إلى استخدام التفاعل المؤثر والمباشر لسوق المعاملات المالية المصرية وسط أسواق المال والأعمال العالمية.

ما جعل البنك المصري لتنمية والصادرات يطلق خدمة الرقم المصرفي الدولي لحسابات العملاء (IBAN)، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك، المميزات الخاصة بها، وفق الموقع الرسمي للبنك المصري لتنمية الصادرات، كالتالي:

- رقم الحساب المصرفي الدولي هو رقم حساب بنكي معترف به من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في جميع أنحاء العالم.

- يستخدم رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN عند إجراء أو استلام تحويلات محلية أو دولية مما يقلل من الأخطاء والتأخير في إرسال التحويلات.

- يختلف طول رقم الحساب المصرفي الدولي على حسب البلد المنشأة، وذلك لأن رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN يضيف بادئة قياسية إلى رقم الحساب المحلي للعميل، والمعروف أيضاً باسم رقم الحساب المصرفي الأساسي.

- الحساب المصرفي الدولي المستخدم في مصر سيكون مكون من 29 رقم وتتضمن البداية "كود البلد، رقم ال Check الذي يختلف من حساب إلى آخر، ورمز البنك".

- يقوم بتشجيع العملاء نحو تعظيم حجم المعاملات البنكية الرقمية.

- يقلل التكلفة العامة للمعاملات المالية خاصة النقدية.

- تلافي الأخطاء الشائعة من إجراءات عمليات تحويل الأموال داخليا خارجيا.

- من الممكن استخدام الحساب المصرفي الدولي في جميع أنواع التحويلات الصادرة والواردة، داخل او خارج مصر من والي حساباتك.

يمكنك معرفة رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بك عبر زيارة أقرب فرع للبنك، أو من خلال الاتصال بمدير العلاقات الخاص بك أو الاتصال بخدمة العملاء على 16710.