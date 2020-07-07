أخبار البنوك.. كيف تحصل على ماكينة نقاط البيع POS مجانا من بنك مصر؟

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن إتاحة ماكينة نقاط البيع POS مجانًا تحت مبادرة البنك المركزي المصري أيًا كان نشاطك التجاري من خلال التقديم على الموقع الالكتروني للبنك.

وتستعرض "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها يوميًا للقراء، تفاصيل وخطوات الحصول على الخدمة على النحو التالي:

تفاصيل الحصول على ماكينة POS

وماكينة الـpos هي ماكينة تسجيل المدفوعات النقدية وتستخدم ماكينات البيع النقدية في عمليات الدفع في المتاجر بواسطة البطاقات البنكية المختلفة، فهي تحول المدفوعات مباشرة إلى الحساب البنكي لأصحاب المتاجر، وبالتالي توفر مرحلة نقل وإيداع الأموال.

ومدة المبادرة للتقديم اعتبارًا من 1 يونيو 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، ويكون التاجر معفي من أي عمولات لحركات الشراء حتى 30 سبتمبر 2020 ولا يسري الإعفاء على معاملات التقسيط، وأيضًا معفي من إيداع 5000 جنيه كشرط لفتح حساب جديد.

وشروط المبادرة هي عدم امتلاك التاجر POS لأي بنك أو أي وسيلة من وسائل قبول البطاقات، وسوف يتم تحويل قيمة تحول المدفوعات مباشرة إلى الحساب البنكي لأصحاب المتاجر.

خطوات الحصول على ماكينة POS

يمكن الحصول على ماكينة نقاط البيع المجانية pos تحت مبادرة البنك المركزي من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني لبنك مصر، ويشترط وجود سجل تجاري وبطاقة ضريبية وحساب جاري.

- وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للبنك: https://www.banquemisr.com/ar/Pages/merchantdataform.aspx.

- بعد ذلك قم بإدخال بعض البيانات الأساسية مثل اسم الشركة المُسوقة وهي الشركة الخاصة بك كما هو معلن في السجل التجاري، واسم المنشأة وعنوان التاجر والمحافظة واسم التاجر ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ونشاط التاجر.

- بعد ذلك قم بالضغط على تقديم الطلب، وسوف يتم التواصل معك من الادارة المختصة بعد الانتهاء من المراجعة.