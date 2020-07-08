صور.. أعضاء مجلس الدولة الجدد ينهون حلف اليمين القانونية

أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة، اليمين القانونية، لليوم الثالث والأخير، من دفعة 2014 و2015، المعينون بالقرارات الجمهورية رقمي 233، 238 لسنة 2020، وذلك بحضور رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة.

وهنأ رئيس مجلس الدولة الأعضاء الجدد بتعيينهم، وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية، والاطلاع الدائم في شتي فروع القانون.

وكان المجلس قد حدد ضوابط أداء اليمين، وكذا ما يتعلق بمواعيد الحضور وكان أداء اليمين بالزي الرسمي للحضور وتقديم المستندات اللازمة، وكل ذلك مع ضرورة مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية كارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد.