نادي مجلس الدولة ينعى الفريق محمد العصار: كان مخلصا ومحبا لوطنه

نعى نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، نائب رئيس مجلس الدولة، على لسان المستشار وائل فرحات، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مجلس الدولة، الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي وافته المنية أمس الإثنين.

وأعرب البهي عن تعازيه لأسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان رجلا مخلصا محب لوطنه متحليا بالقوة والشجاعة والحكمة كعادة أبطال القوات المسلحة المصرية، داعيا النادي المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجزيه خيرا عما قدمه في خدمة الوطن.

وتوفى الفريق محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمس، بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أيام من منحه رتبة فريق، لتفقد مصر واحدًا من الرموز العسكرية للدولة، والذي وهب حياته لخدمة وطنه، ونعته رئاسة الجمهورية، مؤكّدة أنَّه "شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق الراحل، في نعيه، بأنَه "من أخلص الرجال الذين خاضوا غمار التحدي من أجل وطننا العظيم، ولم يدخر من أجله جهدًا، بل كان دائمًا في صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

ومحمد العصار من مواليد 3 يونيو 1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوي، وحصد العديد من الأوسمة والأنواط خلال رحلة عمله ومشوار خدمته لوطنه، كان آخرها "وشاح النيل"، كما لم تخل مسيرته من الإنجازات التي خدم بها وطنه، خاصة خلال فترة توليه وزارة الإنتاج الحربي، والتي قدم خلالها مشروعات عدة رأى بعينه ثمرة بعضها، ولم يمهله القدر أن يشهد تنفيذها وأبرزها تصنيع أول أتوبيس كهربائي في مصر.

ووصل عدد المشروعات التي عمل "العصار" على تنفيذها للارتقاء بـ"الصناعات الحربية" لـ 68 مشروعًا استثماريًا جديدًا لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، رفع خلالها الراحل شعار الالتزام في التوقيتات والعمل والإنتاج بأعلى معايير الجودة، وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أكّد أهمية الارتقاء بالصناعات الحربية المصرية.