الأعلى للثقافة يستضيف أحمد نوار في محاضرة "أونلاين" عن "إرادة وطن"

يستضيف الأعلى للثقافة الدكتور الفنان أحمد نوار، في محاضرة "إرادة وطن"، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، وضمن سلسلة محاضرات: "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان.

وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية، وتعرض المحاضرة أونلاين، غدا الخميس 9 يوليو في الساعة السابعة مساء.

وكانت لجنة الفنون التشكيلية والعمارة قد اقترحت إقامة فعاليتين منفصلتين تعرضان "أونلاين"، في إطار المبادرة التي أطلقنها وزيرة الثقافة بعنوان "الثقافة بين ايديك".

تتضمن الفعالية الأولى أفلاما تسجيلية ووثائقية للتعريف برموز الفنون التشكيلية والعمارة في مصر، فيما تدور الفعالية الثانية والتي تتضمن محاضرة اليوم حول "الفنون ودورها في مواجهة التطرف.

هذا وقد خصص المجلس يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع في تمام السابعة مساء، لبث فعاليات لجنة الفنون التشكيلية والعمارة؛ وذلك من خلال صفحة أمانة المؤتمرات على "الفيس بوك" وقناتها على "اليوتيوب".