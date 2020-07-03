الإبراشي: بجاحة الفساد في مخالفات البناء بلغت حدا لا مثيل له

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر تقوم الآن بهدم الفساد المتمثل في مخالفات البناء، فذكر أن بجاحة فساد مخالفات المباني وصلت إلى حد لا مثيل له، مؤكدًا أن مصر تشهد أكبر عملية إزالة مبانٍ مخالفة في تاريخها الآن، وعلى الدولة أن تحكم قبضتها على المخالفين وتضرب بيد من حديد على الفاسدين، بالتزامن مع بواجباتها في أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وحذر "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، في الوقت ذاته من الاستهانة تجاه الإجراءات الطبية والاحترازية لفيروس كورونا، "من يستهين بعملية عودة الحياة تدريجياً سوف يضر بنفسه في المقام الأول ومن ثم المجتمع، وذلك سوف يرفع اعداد المصابين"، فذكر أن جائحة كورونا لم تنتهِ كما يعتقد البعض.

وتابع : "عندما نصل إلى لقاح يكون متفق عليه رسمياً ودولياً أنه مصل لفيروس كورونا نستطيع القول وقتها إن الجائحة قد انتهت، مسجد الحسين له مكانة كبيرة وهو من أهم وأكبر المساجد في مصر وتم إغلاقه بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، ويجب التوازن بين عودة الحياة إلى طبيعتها والضوابط الصحية".

وشدد على أن أزمة جائحة فيروس كورونا تجمع العالم كافة، ولم تنتهِ بعد ولم تتراجع حدتها بل حدتها ترتفع، وهنا تكمن أهمية المسؤولية المجتمعية، مضيفًا : "يجب أن نعمل ونحمى أنفسنا والمجتمع معاً مع عودة الحياة وعلى كل مواطن أن يفكر دائماً كيف أعود سالماً ولا أصيب أولادى".