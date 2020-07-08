سفير بيلاروس يناقش مع رئيس هيئة التمثيل التجاري تعزيز التعاون مع مصر

صرح سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروس بالقاهرة، بأنّه بحث مع نائب أول وزير التجارة والصناعة الدكتور أحمد مغاوي دياب نائب أول وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة التمثيل التجاري، سبل تعزيز التبادل التجاري بين بيلاروس ومصر في ظل أزمة وباء كورونا المستجد ( كوفيد-19) والعمل على إزالة العقبات أمام التجارة الثنائية بين البلدين.

وأضاف سفير بيلاروس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، أنّه ناقش مع دياب التقدم الذي تم في تنفيذ الاتفاقيات والتي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لمصر في فبراير الماضي، وتطور خطوط الإنتاج المشتركة وتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة جديدة.