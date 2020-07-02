البرلمان يناقش اتفاقيتين مع بيلاروسيا وقبرص في جلساته المقبلة

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلساته العامة المقرر عقدها من الأحد إلى الثلاثاء المقبل، قرار رئيس الجمهورية رقم 175 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20 أكتوبر 2010.

كما يناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2019.

ويشار إلى أن الأمانة العامة برئاسة المستشار محمود فوزي اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لاستمرار عقد الجلسات البرلمانية في ضوء استمرار جائحة فيروس كورونا.