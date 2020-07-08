"اقتراحات البرلمان" توافق عل خدمات طبية وصحية بالمحافظات

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب همام العادلي، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تشغيل المركز الطبي الحضاري بمدينة قليوب لاستغلاله مستشفى تأمين صحي شامل في محافظة القليوبية.

كما أوضحت اللجنة أنها وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن توفير جهازي أشعة مقطعية (CT) متنقل لمستشفى حميات أسيوط، صدر أسيوط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن سرعة تنفيذ الأقسام بمستشفى نبروه المركزي (قسطرة القلب، جراحة القلب والصدر، الرمد، وحدة مناظير جهاز هضمي علوي وسفلي وتشخيصية وعلاجية، مركز سموم، مركز حروق، مركز مخ وأعصاب، مركز غسيل كلوي) بمحافظة الدقهلية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: أحمد خليل خير الله، أحمد الشريف، بشأن إحلال وتجديد مبنى الإسعاف المقام على الطريق الصحراوي بمدخل الكافوري في الإسكندرية.

وأكدت موافقتها على الاقتراح برغبة المقدم من النائب عفيفي كامل، بشأن إقامة مستشفى عام بالأرض الكائنة بجوار طب الأسرة بالسيوف بدائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب شريف فخري، بشأن إنشاء مركز إسعاف وتطوير الوحدة الصحية بقرية بني حسن الأشراف محافظة المنيا، والإدراج في العام المالي الجديد 2020/2021، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عصام خلاف، بشأن توفير جهاز MRI أشعة رنين مغناطيسي بمستشفى الواسطي المركزي محافظة بنى سويف.

وأجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مصطفى الطلخاوي، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بوادي القمر لمدة 24 ساعة يوميا بدائرة الدخيلة محافظة الإسكندرية، لمزيد من الدراسة.