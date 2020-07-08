آسر ياسين عن مسئولية الفنانين في مكافحة التحرش: "إحنا واجهة للشباب"

علق الفنان أسر ياسين على أزمة قضية التحرش المثارة في الفترة الأخيرة عبر حسابه الخاص بـ"إنستجرام".

ونشر "أسر" مقطع فيديو تناول فيه مسئولية الفن في مواجهة التحرش قائلا: "موضوع التحرش للآسف قديم مش جديد مش عايز أقول كلام له علاقة بأن الأهالي تأخد بالها من بناتها والبنات تشتكي لو حصل حاجة لأن الحاجات دي بديهية بالنسبالي".

وأضاف: "أنا هتكلم عن المسئولية الفنية للكتاب والمخرجين والممثلين لأن من فترة مش بعيدة كان فيه أفلام بتتعامل مع التحرش بشكل عادي أن البطل يلمس الست في حتة مش كويسة أو أن الست الأجنبية مستباحة لأنها أجنبية وفي الآخر البطل بيتحب وبينتصر وده بيكون مثال للشباب ده بيعمل كده.. ليه معملوش أنا كمان".

موأكمل: "أنا بناشد زملائى الفنانين ومخرجين وكتاب لازم نراعي الموضوع ده لأننا في الآخر واجهة للشباب".

يذكر أن مصادر قالت، لـ"الوطن"، إنّ الجهة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"، تتفاوض مع الفنان آسر ياسين للمشاركة في البطولة أمام النجم كريم عبدالعزيز، في المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وكان المخرج بيتر ميمي نشر صورة تجمعه بكريم عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق عليها "الاختيار 2.. رمضان 2021"، وجرى التعاقد مع السيناريست هاني سرحان لكتابة الجزء الجديد.