التحرش جريمة أخلاقية.. لقاءات الكترونية لواعظات الأزهر لمواجهة الظاهرة

تنظم واعظات الأزهر الشريف مجموعة من اللقاءات الالكترونية، ضمن فعاليات الحملة التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية لمواجهة ظاهرة التحرش، بعنوان: "التحرش جريمة أخلاقية"، وذلك من أجل توعية الفتيات بمخاطر وأسباب التحرش وطرق الوقاية.

وقال مجمع البحوث الإسلامية، في بيان له إن الحملة تأتي في إطار تلك اللقاءات يستضيف برنامج "معكم على الهواء" الذي تقدمه واعظات الأزهر الشريف عبر تطبيق زووم الالكتروني يوم الجمعة المقبلة الساعة العاشرة مساءً، والدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية.

ومن المقرر أن يناقش اللقاء مجموعة من المحاور الخاصة بقضية التحرش، من خلال الاستماع للفتيات من مختلف المراحل العمرية لتقويم مشكلاتهن تجاه تلك القضية التي باتت مصدرًا للقلق خصوصًا في الفترة الأخيرة.