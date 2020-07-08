"بنها للتأمين": انخفاض في أعداد مصابي كورونا المترددين على المستشفى

أعلن الدكتور محمد منير مدير مستشفى التأمين الصحي ببنها، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد المرضى المصابين بكورونا المترددين علي المستشفى خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترات السابقة، واصفًا ذلك بـ"المؤشر الجيد".

وأشار "ناجي"، إلى أن معدل الشفاء جيد جدًا، حيث يتعافى يوميا من 10 إلى 15 مصابًا بالفيروس، ويغادرون المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم، وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

ولفت "منير" إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة، ويعاملون المرضى من هذا المنطق، و أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.