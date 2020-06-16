محافظ القليوبية يتابع الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا في تأمين بنها

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية بمستشفى التأمين الصحي ببنها، يرافقه الدكتور جمال حجاج رئيس هيئة التأمين الصحى بالقليوبية، للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية والاطمئنان على توافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية.

واستمع المحافظ من مدير المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الايجابية وكيفية التعامل معها، مشيداً بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم الإنسانية وموجها باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة ،مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة لتوفير العناية الطبية اللازمة لها.