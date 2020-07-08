الغد: الدولة بذلت جهودا كبيرة لمواجهة فوضى العشوائيات ومخالفات البناء

أكد المهندس خالد جمال الدين، نائب رئيس حزب الغد للمشروعات التنموية، أن الدولة تقوم بدور مهم في مواجهة فوضى العشوائيات ومخالفات البناء من أجل القضاء على تلك الظاهرة التي مرت عليها سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011.

وقال جمال الدين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع رؤية تتناسب مع القوانين المنظمة للقضاء على العشوائيات والتصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى أن هذه الرؤية تهدف لبناء دولة جديدة قادرة على النمو والتطور، رافضة كل أشكال المخالفات أو التجاوز في الاستمرار في مخالفة القانون.

وأشار إلى أن الرئيس أعاد الأمن والأمان والاستقرار للدولة مرة أخرى بعد ثورتين 25 يناير و30 يونيو وما وقع على البلاد من انفلات أمني، موضحا أن في تلك الفترة قام المستغلين ومنعدمي الضمير بالاعتداء على القانون في مخالفة صريحة بالقيام ببناء عقارات مخالفة دون تراخيص والتعدي على الأراضي الزراعية والتعدي على أراضي الدولة الأمر الذي استلزم وقفة جادة من قبل الدولة لفرض سيادتها مرة أخرى وتطبيق القانون على الجميع دون محاباة.

وتابع أن البعض قام بمخالفة شروط التراخيص التطلع إلى الثراء الفاحش على حساب حياة المواطنين، مشيدا بما تقوم به الحكومة حاليا بناءً على توجيهات الرئيس في هدم العقارات المخالفة للبناء، واسترداد اراضي أملاك الدولة، وفرض هيبة القانون.