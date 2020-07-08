تطوير العشوائيات: افتتاح المرحلة الثالثة من الأسمرات بـ1.8 مليار جنيه

تحدث المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات عن جهود تطوير العشوائيات في مصر.

وقال صديق خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إنه خلال الأيام المقبلة سيتم افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات بطاقة 7400 وحدة سكنية بتكلفة 1.8 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح 4 مشروعات في البحر الأحمر "الغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب" وأيضًا مشروعات في الإسكندرية والغربية وجنوب سيناء ومرسى مطروح.

وأوضح صديق أن هناك بعض المشروعات التي ستكون جاهزة للافتتاح مثل معًا بمدينة السلام ومشروع الخيالة في مصر القديمة وأرض الإنتاج الحربي بالسلام والعبور الجديدة، مشيرًا إلى أنهم وصلوا لـ175 ألف وحدة تم تنفيذها وجارٍ العمل في 65 ألف وحدة لتصل في نهاية عام 2020 لنسبة الأمان للعشوائيات.

وأشار إلى أن هناك مشروعات ستخرج لعام 2021 مثل مثلث ماسبيرو وحدائق أكتوبر والعبور، لافتًا إلى أن الخطة الأصلية للتطوير شملت أعمالا توسعية أخرى.

وأكد صديق أنه سيتم متابعة منطقة مثلث ماسبيرو بعد تطويرها حتى لا تتحول لعشوائيات وأنه سيتم تشكيل لجان للمرور بشكل شهري على الأبراج للتاكد من المحافظة على الاشتراطات الموجودة في التعاقد وحتى لا تتحول المنطقة لعشوائيات مرة أخرى.