تطوير العشوائيات: المناطق غير الآمنة ستنتهي خلال العام الجاري

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن رؤية مصر لعام 2020، أن تخلو من العشوائيات غير الآمنه، التي نعمل فيها حاليا، "الناس عايشة في عدم أمان على الصحة، الحياة، المال"، أو من يعيشون في أماكن غير مخططة، تكون عشوائية آمنين على حياتهم، لكن الشكل الحياتي غير حضاري.

وأضاف صديق، خلال حواره في على فضائية الأولى المصرية، أن هناك بعض الأشخاص، يعيشون في أماكن خالية من شبكات الطرق، الصرف الصحي، المياه، الكهرباء، أو موجودة لكن الكثافات السكانية عالية في الأماكن العشوائية، فلا تكفي العدد السكني، سيتم القضاء عليها ضمن رؤية مصر لعام 2030.

وأكد، أن رؤية عام 2020، أنجزنا فيها ما يتجاوز من نسبة 80%، والمتبقي سيتم الانتهاء منه على نهاية العام الجاري، ونسير وفق الخطة التي وضعناها، وحاولنا نصارع الزمن في بعض المشروعات، لكن لدينا مشروعات ستستمر معنا في عام 2021، والأماكن غير الآمنة، ستننتهي العام الحالي.

وتابع، أن مشروع ماسبيرو ممتد معنا حتى عام 2021، لأننا نقوم ببناء أبراج، وسيتم عودة الأهالي الذين كانوا يعيشون في العمارات القديمة، فور الانتهاء من المشروع.