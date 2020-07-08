وفاة مراقب بالثانوية العامة بعد يوم من إصابته في حادث قطار بالمنيا

توفى، اليوم، مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة المنيا، وذلك بعد يوم من إصابته في حادث، وبتر ساقه، نتيجة سقوطه من قطار بمحطة سكة حديد ملوي، أثناء توجهه لعمله بلجنة مدرسة السادات الإعدادية بمدينة ملوي، قادمًا من مسقط رأسه بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وكانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالمنيا، تلقت في وقت سابق إخطارًا من الإدارة التعليمية بملوي بإصابة المراقب أحمد كمال أخصائي اجتماعي، ومقيم بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط، إثر سقوطه من قطار بمحطة السكة الحديد، حيث بُترت أحد ساقيه نتيجة الحادث ونُقل للمستشفى، وتوفى اليوم متأثرًا بإصابته.

ونعت مديرية التربية والتعليم وفاة المراقب، وخيم الحزن بشكل كبير على زملائه، وتقرر تكليف مراقب جديد من الاحتياط، بالإشراف علي اللجنة التي كان مكلفًا بها المتوفى.