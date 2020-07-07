حظك اليوم الثلاثاء 7-7-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الجوزاء ذكي ويتسم بسرعة البديهة، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.