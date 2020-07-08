بـ25 فردا أو دون مصلين.. استعدادات الكنائس لقداس عيد الرسل الاستثنائي

عادت الكنيسة بقداسات استثنائية، لكنها أيضا تخضع لكافة الشروط، فتقتصر في بعض الكنائس على الآباء الكهنة وبعض الشمامسة وكنائس أخرى تفتح أبوابها بشكل استثنائي لحضور 25 فردا للاحتفال بعيد الرسل، "عيد القديسين بطرس وبولس الرسول؛ الذين استشهدا على يد الإمبراطور نيرون"، بعد صيام 34 يوما. ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الرسل بعدد من محدود من الأساقفة والشمامسة؛ وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يقول القمص الأنبا إبرام إميل وكيل بطريركية الاقباط الأرثوذكس بالأسكندرية، إن معظم كنائس الإسكندرية سوف تصلي قداسات عيد الرسل بحضور الأباء والشمامسة فقط دون مصليين، رغم السماح لحضور 25 فردا بالقداس مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وأوضح وكيل بطريريكة الإسكندرية في حديثه لـ"الوطن، أن رغم السماح لحضور 25 فردا من المصليين بالقداسات إلا أنهم وجدوا بعض بعض الكنائس من الصبع اختيار 25 فردا من الشعب دون اخريين ولعدم عثرة الذين يرغبون في الصاة بعد أشهر من التوقف قررت معظم الكنائس على اقتصار القداسات على الأباء والشمامسة فقط.

وقال القمص أمونيوس فارس وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا، إن الكنيسة ملتزمة بكل الإجراءات الوقائية التي أقرها المجمع المقدس، وأيضا ما أقرته مطرانية قنا بتعليق القداسات حتى 15 يوليو، كما أنها تصلي قداس عيد الرسل بشكل استثنائي بحسب قرار المجمع المقدس.

وتابع وكيل مطرانية قناة، في حديثه لـ"الوطن" أن قداس عيد الرسل المقرر يوم الأحد المقبل سترفع فيه الصلوات بحضور أباء الكنيسة ومجموعة من الشمامسة الذين يلتزمون بجميع الإجراءات الوقائية من قياس لدرجات الحرارة واستخدام الأدوات الشخصية المتمثلة في "اللفافة" الشخصية لكل منهم وأكواب بلاستيك أو زجاجاتهم الخاصة لصرف المناولة.

وتابع فارس أن الكنيسة تعمل على تعقييم المباني والأسطح حفاظا على صحة المصليين، كما تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية بداية من قياس الحرارة عند الدخول وحتى المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات.

وقال أسامة نادي متحدث باسم مقر دير مارمينا ماريوط بمصر القيدمة، إن "الطاحونة" تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجمع المقدس والتي تتمثل في 26 بندا بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السلام باليد وقياس درجة حرارة الحضور وتطهير المباني والأسطح.

وتابع نادي في حديثه لـ"الوطن" أن الكنيسة أقرت 29 فردا لحضور قداس عيد الرسل يتمثلون في أب كاهن و5 شمامسة و20 فردا من الشعب، والذين بادروا بالحجز بمجرد الإعلان عن القداس الاستثنائي لعيد الرسل المقرر في 12 يونيو.