بـ25 فردا أو دون مصلين.. استعدادات الكنائس لقداس عيد الرسل الاستثنائي
كتب:
ماريان سعيد
09:50 م | الأربعاء 08 يوليو 2020
عادت الكنيسة بقداسات استثنائية، لكنها أيضا تخضع لكافة الشروط، فتقتصر في بعض الكنائس على الآباء الكهنة وبعض الشمامسة وكنائس أخرى تفتح أبوابها بشكل استثنائي لحضور 25 فردا للاحتفال بعيد الرسل، "عيد القديسين بطرس وبولس الرسول؛ الذين استشهدا على يد الإمبراطور نيرون"، بعد صيام 34 يوما. ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الرسل بعدد من محدود من الأساقفة والشمامسة؛ وذلك بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.
يقول القمص الأنبا إبرام إميل وكيل بطريركية الاقباط الأرثوذكس بالأسكندرية، إن معظم كنائس الإسكندرية سوف تصلي قداسات عيد الرسل بحضور الأباء والشمامسة فقط دون مصليين، رغم السماح لحضور 25 فردا بالقداس مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية.
وأوضح وكيل بطريريكة الإسكندرية في حديثه لـ"الوطن، أن رغم السماح لحضور 25 فردا من المصليين بالقداسات إلا أنهم وجدوا بعض بعض الكنائس من الصبع اختيار 25 فردا من الشعب دون اخريين ولعدم عثرة الذين يرغبون في الصاة بعد أشهر من التوقف قررت معظم الكنائس على اقتصار القداسات على الأباء والشمامسة فقط.
وقال القمص أمونيوس فارس وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بقنا، إن الكنيسة ملتزمة بكل الإجراءات الوقائية التي أقرها المجمع المقدس، وأيضا ما أقرته مطرانية قنا بتعليق القداسات حتى 15 يوليو، كما أنها تصلي قداس عيد الرسل بشكل استثنائي بحسب قرار المجمع المقدس.
وتابع وكيل مطرانية قناة، في حديثه لـ"الوطن" أن قداس عيد الرسل المقرر يوم الأحد المقبل سترفع فيه الصلوات بحضور أباء الكنيسة ومجموعة من الشمامسة الذين يلتزمون بجميع الإجراءات الوقائية من قياس لدرجات الحرارة واستخدام الأدوات الشخصية المتمثلة في "اللفافة" الشخصية لكل منهم وأكواب بلاستيك أو زجاجاتهم الخاصة لصرف المناولة.
وتابع فارس أن الكنيسة تعمل على تعقييم المباني والأسطح حفاظا على صحة المصليين، كما تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية بداية من قياس الحرارة عند الدخول وحتى المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات.
وقال أسامة نادي متحدث باسم مقر دير مارمينا ماريوط بمصر القيدمة، إن "الطاحونة" تلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجمع المقدس والتي تتمثل في 26 بندا بالالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السلام باليد وقياس درجة حرارة الحضور وتطهير المباني والأسطح.
وتابع نادي في حديثه لـ"الوطن" أن الكنيسة أقرت 29 فردا لحضور قداس عيد الرسل يتمثلون في أب كاهن و5 شمامسة و20 فردا من الشعب، والذين بادروا بالحجز بمجرد الإعلان عن القداس الاستثنائي لعيد الرسل المقرر في 12 يونيو.