آي فاينانس تطلق منصة رقمية للتجارة الإلكترونية قريبا

كشفت مصادر مطلعة عن اعتزام شركة آي فاينانس المملوكة للدولة، إطلاق شركة لإدارة منصة رقمية للتجارة الإلكترونية، مشيرا الى أنّ هذه المنصة ستحمل اسم "مبادرة"، وتهدف لتعزيز تسويق المنتجات المصرية سواء كان منتج حكومي أو منتجات قطاع خاص على الإنترنت.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن، أنّه من المتوقع إطلاق المنصة مطلع أغسطس المقبل، مشيرا إلى أنّ هذه المنصة ستكون منافسة لمنصات التجارة الحالية مثل "سوق دوت كوم وجوميا ونون"، وتابع: "ستحتوي هذه المنصة على المنتجات والأجهزة الكهربائية التى يتم تصنيعها محليا".

واستطاعت إي فاينانس منذ تأسسيسها عام 2005 أن تكون بمثابة ذراع الدولة المصرية الرئيسي لتحقيق استراتيجية التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع لا نقدي كونها الرائدة في تطوير حلول البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وأحد محركات الاقتصاد الرقمي المتنامي في مصر.

وحققت "إي فاينانس" عدة إنجازات رئيسية، وأبرزها تطوير وتشغيل 3 شبكات رئيسية لتكون الأساس الداعم لاستحداث وإطلاق الحلول الرقمية المتطورة وتسهيل آليات استخدام وأداء جميع أنواع المعاملات المالية الرقمية معها بلغة التعقيد.