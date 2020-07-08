تدشين أول منصة رقمية للدراسات العليا بـ"طب أسيوط"

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تدشين أول منصة رقمية للدراسات العليا لخدمة شباب الأطباء بقسم أمراض النساء والتوليد، مشيدًا بتلك الخطوة التعليمية والبحثية المهمة، والتي تجسد ضرورة استغلال البنية التحتية الرقمية بالجامعة لتطوير التعليم الطبي.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، دعم قطاع الدراسات العليا والبحوث للأفكار الخلاقة التي تحاول الربط بين الجامعة والتدريب اللازم لطلاب الدراسات العليا، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تقتضي ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة فى دعم الحركة العلمية والبحثية.

وفى سياق متصل، أكد الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، أن المنصة تعد نشاطًا علميًا متميزًا، تعمل على تشجيع الطلاب علي زيادة مهارات شباب الأطباء فى استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، والسعي نحو تعلم مهارات جديدة، مع استغلال إمكانيات الجامعة والكلية في تطبيق النظم الحديثة في التدريب والتقييم.

وأشار الدكتور محمود عبدالعليم منسق المنصة التعليمية، إلى تفاعل طلاب الدراسات العليا فور إطلاق المنصة، حيث تم تسجيل 121 طالب دراسات عليا على المنصة، أدى 102 منهم الامتحان التكويني الأول، موضحًا احتواء المنصة الإلكترونية على محاضرات ومحاضرات صوتية وامتحانات تكوينية دوريه تهدف الي تمكين الطالب من التدريب المستمر.