"الثقافة" تطلق منصة رقمية للورشة الدائمة لتدريب الممثل "ابدأ حلمك"

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إطلاق المنصة الرقمية للورشة الدائمة لإعداد وتدريب الممثل "ابدأ حلمك أون لاين"، والتي ينفذها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ممثلا في فرقة مسرح الشباب بقيادة المخرج عادل حسان.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الإلكترونية المجانية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، ويجرى يوميا بث مجموعة من المحاضرات المصورة مدتها 15 دقيقة تتناول ألوان فن المسرح بشكل أكاديمي على قناة وزارة الثقافة باليوتيوب www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي بشبكة الإنترنت.

وقالت وزيرة الثقافة، إن ورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل تعد أحد المشروعات الطموحة الت تنفذها وزارة الثقافة لاكتشاف الواعدين والنابغين ورعايتهم، مشيرة إلى أنه تماشيا مع الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد؛ تم اعتماد التدريب عن بعد من خلال شبكة الإنترنت للمساهمة في تحقيق طموحات الكثير من شباب الموهوبين .

وأوضح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح أن النجاح الكبير الذي حققته ورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك" خلال العاميين الأخيرين وتمثلت في تخريج 3 دفعات قدمت للمشهد المسرحي عددا كبيرا من المواهب المتميزة في التمثيل؛ كان دافعا لإطلاق منصة إلكترونية للمشروع تقدم محاضرات تدريبية "أون لاين" عبر اليوتيوب والصفحات الرسمية للبيت الفني للمسرح ومسرح الشباب.

وأضاف أنه يجرى حاليا العمل على وضع اللمسات النهائية لإطلاق المشروع خلال الأسبوع المقبل بعد إتمام تصوير المحاضرات بأحدث التقنيات.

وأشار المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب، إلى أن مشروع "ابدأ حلمك أون لاين" جاء بعد مبادرة تقدم بها الفنان كريم عرفة للفرقة في توقيت متزامن مع إعداد مسرح الشباب للمشروع، وتم عقد عدة جلسات عمل لإعداد البرنامج التدريبي للورشة بإشراف الكاتب الدكتور علاء عبدالعزيز حيث اعتمدته وزير الثقافة ووجهت بسرعة تنفيذه.

يشار إلى أن "ابدأ حلمك أون لاين" يعد نسخة إلكترونية من مشروع تدريب الممثل بمسرح الشباب بهدف استمراره عبر وسائط تكنولوجية حديثة، ويعمل من خلال عدة مراحل تقوم علي التفاعل المباشر مع هواة التمثيل كخدمة مجانية متاحة للمهتمين عبر الإنترنت وتضم مجموعة من المحاضرات تتناول مختلف الوان الفنون المسرحية منها فن التمثيل ويقدمها الدكتور علاء قوقة، الدراما يقدمها الدكتور علاء عبد العزيز، الأداء الصوتي والغناء المسرحي يقدمها الفنان كريم عرفة، الإلقاء المسرحي يقدمها الفنان خالد عبدالسلام.