إزالة 50 حالة تعد على أملاك الدولة بجبل الطير بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة بمتابعة أعمال، تنفيذ الموجة الـ16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة، بمركز سمالوط.

وأوضح السكرتير العام أن الحملة نفذت أعمال إزالة لـ50 حالة تعد على أراضي أملاك دولة بقرية جبل الطير على 5640 مترًا مربعًا.

وأهابت محافظة المنيا بواضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا، واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر أن يكون 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيًا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، وإلا سيتم إدراج تلك الأراضي "محل طلب التقنين" بالموجة الـ16 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.