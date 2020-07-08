السبت.. استئناف تصوير مسلسل "القاهرة كابول"

يستعد فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" للفنان طارق لطفي، لاستئناف التصوير اعتبارًا من يوم السبت المقبل، داخل ستديو الأهرام، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وكان فريق عمل المسلسل، انتهى من تصوير 4 أسابيع في شهر أبريل الماضي، ليتوقف المشروع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويتناول مسلسل "القاهرة كابول" ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تُحاك ضد المنطقة العربية، وخاصة مصر بالفترة الأخيرة، مسلطًا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي الذي يجسد شخصيته، الفنان طارق لطفي، الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة الذي يقوم بدوره الفنان فتحي عبدالوهاب.

"القاهرة كابول" من بطولة طارق لطفي، حنان مطاوع، فتحي عبدالوهاب، خالد الصاوي، نبيل الحلفاوي، شيرين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام علي.