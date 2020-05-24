ياسمين صبري: عرض مسلسلي "هجمة مرتدة" و"القاهرة كابول" في 2021

علقت الفنانة ياسمين صبري على بوستر مسلسل "هجمة مرتدة"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

وكتبت على "فيس بوك"، "رمضان 2021 هيكون في مسلسلين مهمين، لو ربنا إدانا العمر، الأول هجمة مرتدة، وده ملف من ملفات المخابرات المصرية، وهيكون الممثل أحمد عز هو البطل، الثاني القاهرة كابول وده بيحكي عن الإرهاب في السنوات الأخيرة ومين بيحركه ومين الدول الراعية ليه، والبطولة هتكون فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوى".

"هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك فى بطولته هشام سليم ومحمود البزاوى وأحمد فؤاد سليم ومحمد جمعة ومايان السيد وخالد أنور وآخرون.