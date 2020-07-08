رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات كلية الدعوة

تفقد الدكتور محمد المعصراوي رئيس جامعة الأزهر لجان امتحانات كلية الدعوة، وأشاد بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار متابعته الميدانية المستمرة لأعمال لجان الامتحانات بكليات جامعة الأزهر.

وأشاد "المعصراوي"، بحسب البيان الصادر عن الجامعة، بما لمسه من إجراءات احترازية على أرض الواقع تمثلت في تطهير وتعقيم قاعات الكلية كافة، والتي تجري بانتظام قبل وبعد أداء الامتحانات، حرصًا على سلامة الطلاب، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي في تنظيم الطلاب بلجان الامتحانات، مع التشديد على ارتداء جميع الطلاب للكمامات الطبية مراعاة للظروف الحالية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الإشراف الطبي على مدار الساعة.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد حسين، عميد الكلية، والدكتور صابر طه وكيل الكلية، والذي وجه الشكر لرئيس الجامعة وقياداتها على حسن التوجيه والمتابعة الدائمة والمستمرة لكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى توفير الأدوات والوسائل المُعينة على إنجاح العملية الامتحانية.