جبر الخواطر.. رئيس جامعة الأزهر يصطحب طالبة حادث القطار لامتحاناتها

اصطحب الدكتور محمد المحرصاوي، صباح اليوم الطالبة الأزهرية آية نصر، طالبة بكالوريوس طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي تعرضت لحادث قطار في يوليو الماضي، وتم نقلها إلى المستشفى التخصصي بقرار من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وتوجهت الطالبة آية نصر، بخالص الشكر والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

وقالت الطالبة آية نصر قبيل أداء امتحانات مادة طب أسنان الأطفال، اليوم، وبحسب بيان الجامعة، إن متابعة وتواصل قيادات جامعة الأزهر الدائم والمستمر معها، خلال فترة تعافيها وعلاجها، إضافة إلى إتصال الإمام الأكبر شيخ الأزهر عليها هاتفيا، كان لهم الأثر الطيب في التخفيف عنها خلال تلك الظروف العصيبة التي مرت بها.

من ناحية أخرى أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تطبقها الكليات بدقة على أرض الواقع، وذلك خلال تفقده لجان امتحانات كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والتي تمثلت في تهيئة المناخ المناسب للطالبات من الإضاءة الكافية والتهوية اللازمة، إضافة إلى التباعد الاجتماعي والحرص على ترك مسافات بين الطالبات، والتزام الطالبات والمشرفين بلبس الكمامات، وتوفير وكافة وسائل التطهير والتعقيم.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة اصطحب الطالبة آية نصر في سيارته وأوصلها للجنتها لأداء الامتحان، وقد رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة نواب رئيس الجامعة الدكتور مصطفى عبدالغني والدكتور محمد أبوزيد الأمير والدكتور محمود صديق، والدكتور طارق سلمان، وكان في استقبالهم الدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، والدكتوره ياسمين المهدى وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتوره منى حسام الدين مندور وكيلة الكلية للدراسات العليا والبحوث.