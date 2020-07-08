عمومية "صندوق التأمين" بجامعة المنيا تضم علاوتي 2010 و2011

اجتمعت الجمعية العمومية لصندوق التأمين على أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين بجامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، في دورة انعقادها غير العادية التي عقدتها بالقاعة الكبرى بمركز تكنولوجيا المعلومات، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تباعد بين الأعضاء، وارتداء الكمامات، والتعقيم، والتطهير بالقاعة ضماناً لسلامة الأعضاء.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور الدكتور عصام الدين فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور باسم عبدالحكيم أمين عام الجامعة، ونعمات كامل مصطفى مدير عام الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة، والعاملين بصندوق التأمين، وأعضاء الجمعية العمومية.

واستعرض "جلال" الدراسة الإكتوارية للصندوق عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي أقرت ضم علاوتين خاصتين لعامي 2010 - 2011، بما يُمثل زيادة في الميزات التأمينية للمستفيدين بالصندوق إلى ما يقرب من 17 شهرًا يتم تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو الجاري.

وأشار إلى أن العام الماضي تم إقرار زيادة مكافأة الصندوق إلى 148 شهرًا، إضافة لضم العلاوتين الخاصتين لهذا العام، ومن ثم ستصل نسبة زيادة الميزات التأمينية إلى ما يُعادل 25% زيادة خلال العامين الماضيين.