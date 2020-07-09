11 كلية وشعبة.. قائمة بكليات يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات

مع انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، يبدأ الطلاب في دوامة البحث عن الكليات التي تتوافق مع تخصصاتهم سواء العلمية أو الأدبية، والتي يتم تحديدها وفقًا لنتيجة التنسيق والتي تعتمد على مجموع الطالب.

وفي زخم الكليات التي يتهافت عليها الطلاب، يوجد عدد من الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وتستعرضها "الوطن" على النحو التالي:

كليات تشترط اختبار القدرات للقبول بها

1.كليات التربية الرياضية.

2. شعبتا التربية "الفنية والموسيقية" بكليات التربية النوعية.

3. شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها "ميت غمر – منية النصر".

4. كليات الفنون الجميلة "فنون– عمارة".

5. كليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان، دمياط، بنها، وبني سويف".

6. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

7. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

8. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

9. شعبتي التربية الفنية بكلتي "التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس".

10. كلية التربية بالإسماعيلية "شعبة التربية الموسيقية" جامعة قناة السويس.

11. كليات الإعلام.

ووفقًا لوزارة التعليم العالي، يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على الإنترنت على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك في المواعيد التي تعلنها الوزارة.