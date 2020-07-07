رصد 16 حالة إعياء بين طلاب الثانوية العامة بالأقصر في امتحان الفيزياء

أكد عبد اللطيف عمران، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الثلاثاء، انضباط سير عملية الامتحانات في الأسبوع الثالث من ماراثون الثانوية العامة، من خلال امتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، مشددا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية على أعلى مستوى.

وأضاف عمران، أن غرف عمليات التابعة لإدارات المديرية، رصدت 16 حالة إعياء متنوعة بلجان المحافظة البالغ عددها 25 لجنة سير، وتم إخضاعهم للكشف الطبي، ونقلهم للمستشفيات وذلك بعد ثبوت ضرورة ذلك في التقرير الذي أعده المسؤول الصحي، حيث تم نقلهم المستشفيات المختلفة بالمحافظة.

وتابع وكيل تعليم الأقصر، أن حالات الطلاب تتنوع بين هبوط حاد نتيجة ارتفاع درجة حرارة الطقس التي جاوزت 39 درجة مئوية، وحالات إعياء بسبب شكاوى الطلاب من صعوبة امتحان الفيزياء، مُشيرًا إلى أنه تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة.