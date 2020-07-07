بعد امتحان الفيزياء.. طرق تقديم شكاوى الثانوية العامة

تباينت آراء عدد من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، حول مستوى امتحان مادة الفيزياء، الذي أدوه اليوم، وفي الوقت الذي أكد بعضهم على أن الامتحان جاء "سهل ومباشر" وفي مستوى الطالب المتوسط، أكد البعض الآخر، على "طول الأسئلة".

وفي الوقت ذاته، كشفت وزارة التربية والتعليم، عن طريقتين لتقديم الشكاوى المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة، وتستعرضهما "الوطن" في التقرير التالي:

منصة شكاوى الثانوية العامة

يمكن للطلاب الذين لديهم شكاوى متعلقة بامتحانات الثانوية العامة، الدخول على منصة شكاوي الثانوية العامة من هنــــــــــا.

ويجب إدخال رقم كود الطالب ورقم الجلوس.

ثم كتابة الشكوى، وستظهر في النهاية رقم يجب الاحتفاظ به، للاستعلام عن موقف الشكوى فيما بعد.

شكاوى الثانوية العامة عبر واتساب

أما الطريقة الثانية فهي عبر تطبيق واتساب على الرقم 01148970610.

وأكدت الوزارة، أنها لن تستجيب إلى الشكاوى المرسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو التليفونات الشخصية.