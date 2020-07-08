استرداد 5 أفدنة من أملاك الدولة بأبو قرقاص بالمنيا

كلف اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، اليوم نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد بمتابعة أعمال، تنفيذ الموجة الـ16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة، بمركز أبوقرقاص.

وأكد نائب المحافظ، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

أوضح نائب المحافظ أن الحملة استردت 5 أفدنة أملاك الدولة بقرية بني حسن الشروق، وأزالت 11 حالة تعد على أراضي حماية نيل بمساحة 331 مترًا مربعًا.