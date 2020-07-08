السعودية تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر

سجلت السلطات الصحية في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أكثر من شهر.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس (كوفيد- 19)، وفقا لقناة (العربية) الفضائية اليوم الأربعاء، عن رصد 3036 إصابة جديدة بالوباء (مقابل 3392 إصابة أمس)، ما يمثل أدنى ارتفاع في حصيلة الإصابات منذ الرابع من يونيو عندما تم تسجيل 2591 إصابة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سُجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 220 ألفًا و144 حالة، بما في ذلك 60 ألفًا و35 حالة نشطة، منها 2263 مريضًا في حالة حرجة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في السعودية خلال اليوم الأخير بواقع 42 حالة وفاة جديدة (مقابل 49 وفاة أمس) ليبلغ إجمالي عدد الوفيات ألفين و59 حالة وفاة، فيما تماثل 3 آلاف و211 مريضًا للشفاء في المملكة منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 158 ألفا و50 حالة.