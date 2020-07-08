جمعية الأورمان: توزيع لحوم الأضاحي على نصف مليون أسرة

قال محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، إن الجمعية تستهدف توزيع لحوم الأضاحي على ما يقرب من نصف مليون أسرة مصرية، بواقع 2.5 مليون مواطن، وذلك عبر "صك الأضحية" التي تطلقه الجمعية لعيد الأضحى المقبل.

وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة له عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه كلا من مفيدة شيحة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الجمعية سألت دار الإفتاء المصرية عن إمكانية تقسيط سعر الأضحية من قبل المتبرعين، وأكدت الدار بجواز ذلك، وهو ما تبنته الجمعية للتشجيع على عمل الخير والتوسع في قاعدته، موضحًا أن الجمعية ستتولى ذبح الأضاحي وتوزيع ثلثيها على المحتاجين، فيما يجري إيصال الثلث المتبقي لصاحب التبرع، وفي حال كان مريض كورونا سترسل له في منزله.

وأكد أن الجمعية تنتهج الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة في الذبح وغلق أكياس اللحوم والتعقيم الجيد، مشيرًا إلى أن الجمعية متواجدة في كافة المحافظات، وتقدم اللحوم للمحتاجين بواقع 2 كيلو جرام من اللحم لكل أسرة مستحقة، ويجري التوزيع عبر 7500 جمعية خاصة بالمواد الغذائية وكذا الأموال النقدية.