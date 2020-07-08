وزير خارجية البحرين يبحث مع أمين عام التعاون الإسلامي القضايا المشتركة

بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين - خلال اتصال هاتفي أجراه الأخير اليوم الأربعاء - عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الزياني - حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية - الدور المهم الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز العمل الإسلامي، والارتقاء بمستويات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء، مشيدًا بجهود الأمين العام في تطوير أداء المنظمة وأجهزتها، متمنيًا لمنظمة التعاون الإسلامي المزيد من النجاح.

وأشاد العثيمين بالجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في مواجهة جائحة فيروس كورونا والمحافظة على المواطنين والمقيمين، متمنيًا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.