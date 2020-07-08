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فتح باب التقديم لمدراس التمريض في المنيا بعد النزول بالسن 6 أشهر

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اسلام فهمي
06:33 م | الأربعاء 08 يوليو 2020
مدرسة تمريض

مدرسة تمريض

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، إعادة فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدراس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان عن العام الدراسي 2020 / 2021، خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 15/7/2020، حرصا على مبدأ المساواة والعدل، حيث جرى استثناء بعض الشروط للالتحاق بالمدرسة.

وقالت الدكتوره هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، إنه قد جرى النزول بالسن 6 أشهر وذلك في إطار استجابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لطلبات أولياء الأمور لاستثناء السن وجرى الموافقة على النزول بالسن 6 أشهر ليصبح بداية سن التقديم 14 سنة و6 أشهر.

وأشارت إلى أن هناك بعض الشروط الأساسية المطلوب توافرها للالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وهي: مدة الدراسة 5 سنوات، المتقدم مصري الجنسية، الحصول على الشهادة الإعدادية باللغة الإنجليزية، القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، تتراوح أعداد الطلاب المقبولين بالفصل بين 25 و30 طالبا، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.