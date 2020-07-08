فتح باب التقديم لمدراس التمريض في المنيا بعد النزول بالسن 6 أشهر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، إعادة فتح باب التقدم للطلاب الراغبين في الالتحاق بمدراس الثانوية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة والسكان عن العام الدراسي 2020 / 2021، خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 15/7/2020، حرصا على مبدأ المساواة والعدل، حيث جرى استثناء بعض الشروط للالتحاق بالمدرسة.

وقالت الدكتوره هبة لبيب، مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة، إنه قد جرى النزول بالسن 6 أشهر وذلك في إطار استجابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لطلبات أولياء الأمور لاستثناء السن وجرى الموافقة على النزول بالسن 6 أشهر ليصبح بداية سن التقديم 14 سنة و6 أشهر.

وأشارت إلى أن هناك بعض الشروط الأساسية المطلوب توافرها للالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض، وهي: مدة الدراسة 5 سنوات، المتقدم مصري الجنسية، الحصول على الشهادة الإعدادية باللغة الإنجليزية، القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، تتراوح أعداد الطلاب المقبولين بالفصل بين 25 و30 طالبا، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.