تعرف على عقوبة التحايل على التصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الدولة اتخذت عدة خطوات لمواجهة التحايل على التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا ان رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة مشكلة من وزراء التنمية المحلية والداخلية والإسكان لوضع آليات واضحة تطبقها جميع المحافظات بشأن التصالح فى مخالفات البناء.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن على المواطن الراغب فى التصالح اتباع عدة إجراءات لضمان الجدية والحفاظ على حقه بتوفيق أوضاعه، مؤكدا أن الإجراءات تتمثل فى قيام المواطن إيداع مبلغ تحت الحساب للتصالح ويحدد المبلغ حسب نوع المخالفة لضمان الجدية واستكمال عملية التصالح، ويتم خصم المبلغ من القيمة الإجمالية للتصالح المطلوب سدادها، لافتا إلى أن قيمة جدية طلب التصالح يتم سدادها اعتباراً من 15 يوليو الجارى لمن سبق تقديمهم الطلبات، وسيكون آخر موعد لتقديمها 30 سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن البعض يلجأ لتقديم طلب للتصالح لعدم تنفيذ إزالة المخالفات، وبعدها لا يبدى أى جدية، مؤكداً أنه فى حالة عدم سداد قيمة التصالح سيتم اتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار الإزالة على الفور.