بعد تحديث "دعم مصر".. خطوات استخراج بدل الفاقد والتالف لبطاقة التموين

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تحديثا جديدا لموقع دعم مصر ليتم إدراج عدد من الخدمات الجديدة، مثل تقديم الطلب على الإصدار الجديد والنقل من محافظة لأخرى والاستعلام عن الرقم السري.

وتستعرض "الوطن"، استمرارا للخدمات التي تقدمها لمتابعيها، خطوات تسجيل طلب استخراج بدل فاقد أو تالف لـ"البطاقة التموينية"، من خلال موقع إدارة دعم مصر:

خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف بطاقة التموين إلكترونيًا

1- الدخول على موقع إدارة دعم مصر، واختيار أيقونة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف الموجودع أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

2- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، التي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

3- تظهر الصفحة الخاصة بعرض بيانات البطاقة، متضمنة اسم صاحبها، ورقم البطاقة التموينية، وحالتها ما إذا كانت سارية أم لا، ثم يتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

4- بالضغط على كلمة عرض تظهر الصفحة الخاصة بإدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

5- تظهر بعد ذلك الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.