مسؤول أوروبي يطالب بحل دائم وشامل في ليبيا

رأى الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنّ عملية ضبط أزمة تدفق المهاجرين إلى مالطا تبدأ بمعالجة الأزمة في ليبيا، مؤكدا ضرورة الوصول لحل دائم وشامل في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة وفي إطار عملية برلين.

وأوضح بوريل، حسب ما ذكرت بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم، أنّ الاتحاد الأوروبي يعتزم الاستمرار في العمل من أجل دعم ليبيا ورفع قدرات خفر السواحل في هذا البلد لضبط حدوده، قائلا إنّ طواقم عملية إيريني الأوروبية ستواصل هذه المهمة، ويجب أن يتمكن الليبيون من تنفيذ عمليات إنقاذ في مياههم الإقليمية.