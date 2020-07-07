حفتر: تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا وتسعى للسيطرة على ثرواتنا

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إننا سنواصل بناء قواتنا المسلحة لحماية أرضنا من الغزو وقطع الطريق أمام الإرهاب

وأضاف حفتر، خلال كلمة له تنقلها قناة "سكاى نيوز عربية"، أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا وتسعى للسيطرة على ثروات الليبيين.

وتابع "وطننا يتعرض إلى خطر داهم يهدد حاضره ومستقبله من خلال الاستعمار التركي البغيض".

وأكد أن تركيا تمارس عدوانها الهمجي على ليبيا فتنشئ غرف عمليات وترسل ضباطها والمرتزقة والسلاح لقتال الجيش الليبي، لافتا إلى أن تركيا تسعى للسيطرة على ثروات ومقدرات الليبيين لمعالجة أزماتها الاقتصادية قائلا"استجبنا للمطالب الملحة من المجتمع الدولي للشروع في ترتيبات التسوية السياسية لكننا لن نسمح باستغلال هذه الفترة لجلب مزيد من الأسلحة والمرتزقة".