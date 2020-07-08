متخصص في الشأن الليبي: مجلس الأمن لا يسعى لحل أزمة ليبيا بجدية

قال خالد محمود، الباحث المتخصص في الشأن الليبي، إن الجلسة المنعقدة حاليا في مجلس الأمن الدولي لبحث الأزمة الليبية لن تخرج في النهاية بحلول السلم والأمن على الليبيين، ويأتي ذلك وفق رغبة عدد من الدول الكبرى.

وأضاف "محمود" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الدول الكبرى لا تسعى إلى إحلال السلم والأمن في ليبيا حتى يتثنى لهم سرقة خيرات ليبيا دون ردع من حكومة وطنية تحافظ على مقدرات الدولة، موضحًا أن وزير الخارجية الروسي أكد خلال جلسة مجلس الأمن، عدم رغبة حكومة الوفاق الليبية في التوصل لحل سياسي ويتمسكون بالحل العسكري، قائلًا: "في مخيلتهم المريضة أنهم هيحلوا الأمر عسكريا".

وأكد أن المشير خيلفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، أكد مرارًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة بكافة الأشكال الممكنة.