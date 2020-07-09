"لكزس إيجيبت" تطلق RX الكروس أوفر لعشاق الفخامة والرفاهية

أعلنت شركة لكزس إيجيبت عن طرح السيارة الكروس-أوفر الفاخرة RX فى مصر، فى إطار سعى مجموعة تويوتا إيجيبت - وكيل العلامة التجارية اليابانية الفارهة لكزس-Lexus لتقديم كل ما هو جديد لعملائها عشاق الفخامة والرفاهية، وذلك بمواصفات استثنائية تتجاوز التوقعات.

وبهذه المناسبة أكد السيد أحمد منصف، الرئيس التنفيذى لمجموعة تويوتا إيجيبت: «نحن سعداء للغاية بإطلاق لكزس Lexus RX الجديدة فى مصر، التى جاءت بناء على طلب العديد من عملاء لكزس Lexus وستمثل إضافة قوية وغير مسبوقة لسوق السيارات الفارهة المستوردة فى مصر، كما أنها ستكون تجربة فريدة وجديرة بالاقتناء فى ظل المجهود الكبير الذى قامت به شركة لكزس Lexus العالمية لتَمزج بين كلٍّ من التصميم العصرى والإطلالة المُبهرة والتقنيات المُبتكَرة، وتأتى السيارة بأسعار تبدأ من 2٫550٫000 جنيه».

وأضاف السيد أحمد منصف، أن جميع طرازات LX، LS، ES، RX Lexus الآن تتوفر بعقد صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 40 ألف كيلومتر.

لكزس RX Lexus هى إحدى السيارات الكروس الفاخرة الأكثر مبيعاً فى العالم، حيث إنها منذ إطلاقها لأول مرة عام 1999، تمكَّنَت من رسم ملامح فئة سيارات الكروس-أوفر الفاخرة لكون لكزس Lexus أول سيارة تبتكر هذه الفئة وهى التى باتت تُرسى معاييرها منذ ذلك الحين، إذ تُعَد لكزس Lexus RX أول سيارة كروس-أوفر فاخرة فى العالم، وقد حافظت السيارة بتصميمها الخارجى الأنيق على الطابع الرياضى القوى، بالإضافة إلى خطوطها التصميمية الخارجية الممتدة من الأمام إلى الخلف، التى تضفى المزيد من الانسيابية والانسجام وتواكب التوجه التصميمى. وأيضاً تأتى السيارة بأداء استثنائى إذ قام فريق المهندسين بفحص كل جزء من السيارة وإجراء تطوير كبير على صلابة الهيكل ونظام التعليق، فضلاً عن إضافة ممتصات صدمات جديدة ونظام جديد للتحكم بالمكابح، وذلك من أجل تقديم سيارة تتمتع بثبات فائق وتُمكِّن السائق من تتبع المسار المطلوب بدقة وسهولة.

تجمع سيارات لكزس بين الأناقة والتصميم الخارجى والداخلى الجذاب والأداء الديناميكى والتكنولوجيا العصرية

تتوفر لكزس RX Lexus الجديدة بمحرك بنزين سداسى الأسطوانات V6 سعة 3.5 لتر ويُولّد طاقة قصوى تبلغ 296 حصاناً وعزم دوران يبلغ 370 نيوتن-متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكى بـ8 سرعات. مما يوفر تجربة قيادة استثنائية، لا سيما من خلال ما يتمتع به من تقنيات متقدمة، إلى جانب مقصورته الهادئة وتسارعه السلس، خاصةً عند الانطلاق.

ويمثل التصميم الخارجى لسيارة لكزس RX Lexus الجديدة نسخة متطورة ومُتقنة للأجيال السابقة منها، التى تبدأ من الشبكة الأمامية للسيارة المصممة على شكل حرف L والخط الفاصل الأكثر سلاسة الذى يتناغم بطريقة أكثر فاعلية مع المصد الأمامى. وتتداخل الشبكة الأمامية البارزة من المقدمة مع زاويتى المصد الأمامى، والذى أصبح يضم فى السيارة الجديدة مصابيح الضباب من الجزء السفلى، فى حين تضيف المصابيح الأمامية الجديدة المزيد من الأناقة إلى المظهر الأمامى. أما تصميم السيارة من الخلف، فيحمل ملامح أنيقة وعصرية للسيارة، إذ تم دمج مصابيح الضباب بشكل سلس فى الجزء السفلى من المصد الخلفى، كما تم ترتيب المصابيح متعددة الأغراض بطريقة أفقية بارزة، ما يمنح المركبة إطلالة أكثر عرضاً. جاءت لكزس RX Lexus بهدف تعزيز ديناميكية القيادة. فقد أسهم تصميم قضبان الثبات الأمامية والخلفية بتقليل الوزن. ومع ذلك، فإن أقطارها السميكة والبطانات المقواة تساعد فى التخفيف من تمايل السيارة وسرعة استجابة عجلة القيادة. كما هو الحال لممتصات الصدمات والتحكم فى الاهتزازات الناتجة عن الطرق من أجل توفير تجربة مريحة وسلسة.

ووجود نظام التعليق المتغير المتكيف (AVS)، الذى يوفر نطاق ضغط لحظى وتعديل مستوى التوازن بشكل يصل إلى 650 مستوى، ليمنح السائق تحكماً أكثر دقة ويعزز من ثبات السيارة بصورة كاملة. هذا ويسهم نظام مساعد الانعطاف النشط فى الحفاظ على السيارة فى المسار الصحيح أثناء الانعطاف understeering من خلال تطبيق المزيد من القوة على العجلة الداخلية.

ويضم الكونسول الوسطى شاشة الوسائط المتعددة من لكزس Lexus Multimedia System عالية الدقة 12.3 بوصة تُمكِّن من عرض قسمين مختلفين فى آنٍ واحد، ما يتيح له إمكانية التحكم بشكل أكثر سهولة وسلاسة فى كلٍّ من نظام الصوت ونظام التحكم بأجواء المقصورة. كما تحتوى الشاشة التى تعمل باللمس على كاميرا الرؤية الخلفية تساعد السائق فى الرجوع إلى الخلف. وعلاوة على ذلك، يوفر النظام المتكامل والمتطور للهواتف الذكية فى لكزس Lexus RX الجديدة إمكانية الوصول إلى الخدمات المتصلة والتطبيقات الذكية داخل المركبة، وذلك عبر نظامى Apple Car Play ونظام Android Auto، إلى جانب مساحة مخصصة لتخزين الهاتف وستة منافذ USB، وذلك لضمان بقاء الركاب على اتصال دائم أثناء تنقلهم.

نظام Mark Levinson Premium Surround System

تم تصميم نظام Mark Levinson Premium Surround System المتوفر لجميع سيارات لكزس خصيصاً لضمان أفضل تجربة استماع ممكنة فى جميع أنحاء المقصورة. يضم 15 سماعة، يستخدم نظام Mark Levinson تقنية Clari-Fi لاستعادة جودة ملفات الموسيقى الرقمية المضغوطة، مما ينتج نغمات منخفضة غنية ونغمات متوسطة إلى عالية واضحة تحيط بالمستمع.

كما يضفى الطراز الجديد من RX Lexus المزيد من الملاءَمة على تجربة السائق والركاب مع خاصية فتح الباب الخلفى باستخدام القدم بدلاً من اليد، التى يمكن الاستفادة منها عندما تكون يدا المستخدم مشغولتين بحمل غرض ما. ويمكن فتح أو إغلاق الباب الخلفى كهربائياً عند وضع القدم تحت المستشعر الموجود أسفل غطاء المصد الخلفى.

كما تأتى مركبة لكزس Lexus RX الجديدة مزودة بمجموعة شاملة من مزايا السلامة لحماية الركاب، على غرار 10 وسائد هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلى SRS، ونظام التحكم بثبات المركبة VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام المكابح المانع للانغلاق ABS مع نظام توزيع قوة الكبح إلكترونياً EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام تنبيه مساعد صف المركبة PKSA، ونظام مساعد الانعطاف النشط ACA، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، وغيرها الكثير من الأنظمة الأخرى.

تستخدم RX Lexus نظام التحكم الديناميكى بعزم الدوران الذى يعمل باستخدام بيانات من سلسلة من أجهزة الاستشعار التى تراقب سرعة العجلة وزاوية التوجيه وغيرها من القياسات التى تساعد السيارة على تقديم أفضل أداء. يتم توجيه عزم الدوران على الفور إلى العجلات الخلفية للحصول على أقصى قدرة جر على الأسطح المختلفة وفى ظروف القيادة المختلفة.

يتراوح توزيع عزم الدوران من 100:0 (الدفع بالعجلات الأمامية النقى) إلى 50:50، وهذا يعطى فاعلية نظام الدفع الرباعى بدوام كامل، ولكن مع توفير فائق للوقود.

استهدفت لكزس أداء قيادة أفضل للسيارة RX Lexus الجديدة، وسعت أيضاً إلى تحسين راحة القيادة وإعطاء السائق إحساساً أكبر مع السيارة. وكانت زيادة صلابة الجسم أساسية لتحقيق هذه الأهداف، من خلال زيادة عدد اللحامات الموضعية وكمية أكبر من المواد اللاصقة الهيكلية فى بناء السيارة. كما تم إجراء تعديلات وتغييرات تفصيلية على نظام التعليق.

توفر RX Lexus الجديدة مرونة أكبر فى القيادة، سواء القيادة فى شوارع المدينة أو طرق مفتوحة ومتعرجة بفضل التغييرات فى نظام التعليق. كان المفتاح هو زيادة صلابة التعليق، مع التركيز على محامل المحور للحصول على استجابة محسنة. فى الوقت نفسه، يتم استخدام نظام ماكفرسون للتعليق الأمامى، مع تعليق منفصل Double Wishbone فى الخلف، وهى مجموعة مصممة لإعطاء مزيد من الاستقرار من خلال الزوايا والتعامل الممتاز بشكل عام.

وتتيح لكزس Lexus RX نظام تحديد وضع القيادة للسائق فى الاختيار من بين إعدادات مختلفة لتناسب ظروف القيادة. يضبط كل إعداد قوة التعليق، قوة واستجابة المحرك وناقل الحركة، اتزان هيكل السيارة، كما يوفر النظام القياسى أوضاعاً عادية وبيئية ورياضية، بينما تتميز إصدارات RX Lexus المجهزة بنظام التعليق المتغير المتكيف بالإضافة إلى Sport S وSport S+.