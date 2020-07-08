شكري: الدول ملزمة بالتصدي للإرهاب وإدانة كل أشكال دعمه

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن حماية الحدود الليبية تقع على عاتق الجيش الوطني الليبي، وليس على يد ميليشيات تحاول أن ترتقي بأجندات خاصة بها على حساب الشعب الليبي.

وأضاف خلال كلمته بمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا: "في المرة الماضية التي تحدثت فيها أمام مجلس الأمن، في صحوة الأزمة التي أيقظت صحوة العالم حيث قتل 21 مصريًا كانوا يعملون في سرت قتلوا على يد تنظيم الدولة في عام 2015، وهذا العمل الوحشي دفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار للتصدي لهذا الإرهاب وكل ما يزعزع الأمن والسلم العالمي بسبب الإرهاب".

وتابع: "الإرهابيون الدواعش بدأوا يظهرون في بعض المناطق غرب ليبيا، وخاصة صبراته، والدول ملزمة بالتصدي للإرهاب في ليبيا، وإدانة أي شكل من أشكال الدعم من قبل أي طرف دولي لقوى التشدد والتطرف".