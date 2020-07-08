"الري السودانية": استكمال المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة غدا

أعلنت وزارة الرى السودانية أن المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان تواصلت اليوم الأربعاء، حيث عقدت الوفود الثلاثة جلسات ثنائية منفصلة مع فريق المراقبين والخبراء.

واستعرض الوفد السوداني برئاسة وزير الري، البروفيسور ياسر عباس، خلال الاجتماع رؤيته لكيفية معالجة النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في جانبيها الفني والقانوني.

وشرح الوفد السوداني تفصيلًا مقترحاته التي تشمل صيغة الملء وإعادة الملء في سنوات الجفاف، التشغيل المستمر ومدى التغيير اليومي لتدفقات المياه نحو سد الروصيرص.

وأجاب الوفد على الأسئلة التي طرحها أعضاء فريق الخبراء والمراقبين.

ونالت قضية مشروعات المياه المستقبلية على النيل الأزرق وعلاقتها باستخدامات المياه بين الدول الثلاث، اهتمام الخبراء وتميزت المناقشات بالشفافية والوضوح.

وتتواصل جلسات التفاوض غدا الخميس 9 يوليو 2020، تمهيدًا لتقديم التقرير لاجتماع رؤساء الدول و الحكومات.