الري: أثيوبيا لم تبلغنا بشكل واضح نيتها ملء سد النهضة الأسبوع المقبل

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك اهتماما بالغا بقضية سد النهضة على المستويين الدولي والمحلي، لافتا إلى أنه جرى عقد جلسات أمس بالتوازي بين اللجان الفنية واللجان القانونية بوجود المراقبين؛ وللأسف حتى الآن يوجد نقاط جوهرية خلافية خاصة في الجانب الفني.

وأضاف "السباعي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أنه إن لم يكن هناك مرونة لدى أثيوبيا أو رغبة حقيقية أو إرادة سياسية للوصول لتوافق سيضعف الوصول لنتيجة أو اتفاق عادل، موضحا أن أثيوبيا ليست لديها رغبة حقيقية حتى الآن في الوصول إلى نقاط توافقية بشأن سد النهضة.

وأشار إلى أنه من الملاحظ تراجع إثيوبيا وانسحابها بشكل غريب أثناء أي جلسة تفاوضية تتحدث في شأن السد، لافتا إلى أن مياه النيل تمثل لمصر حياة ووجود لملايين المواطنين، موضحا أنه من حق مصر أن تستفيد منها، مثلما يحق لأثيوبيا تحقيق التنمية فيها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الري أن المفاوض المصري تحمل كثيرا خلال أكثر من 10 سنوات في مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، مؤكدا أن أثيوبيا لم تبلغ الجانب المصري أو السوداني بشكل واضح حتى الآن حول بدء ملء السد الأسبوع المقبل.