روسيا: عرضنا المساعدة على مصر وإثيوبيا والسودان في أزمة سد النهضة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن روسيا قدمت عرضا لمصر والسودان وإثيوبيا بتقديم المساعدة الفنية بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال الوزير الروسي، بعد محادثات مع وزراء خارجية الترويكا التابعة للاتحاد الأفريقي التي تضم (جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصر، جنوب أفريقيا): "لقد عرضنا على المشاركين في مفاوضات سد النهضة مساعدتهم بما في ذلك المساعدة التقنية، هناك أشياء يمكن أن تكون مفيدة، إنهم يعرفون ذلك".

وتابع "لافروف": "الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليهم أيضا خدماتها، وعقدت عدة اجتماعات في الولايات المتحدة، ورحبنا بالتقدم الذي تم إحرازه، ومن المشجع الآن أن الأطراف اتفقت على تسريع الاتصالات بين الوزراء المسئولين".

وذكر "لافروف" أن روسيا في إطار المناقشة التي تمت في مجلس الأمن الدولي حول قضية بناء سد النهضة حثت على الانتهاء في أقرب وقت ممكن من تنسيق النهج بشكل عام على أساس القانون الدولي الحالي لمثل هذه الحالات ومراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.