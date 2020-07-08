الجريدة الرسمية تنشر عدد من قرارات "الوطنية للانتخابات" بشأن "الشيوخ"

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات أرقام (36 - 37 - 38 - 61) لسنة 2020.

قرار رقم 36 المكمل للقرار رقم 34 لسنة 2020، فى انتخابات مجلس الشيوخ، وقرار رقم 37، بتشكيل ومهام لجان متابعة سير الانتخابات، وتلقى طلبات الترشح فى انتخابات مجلس الشيوخ، وقرار رقم 38، بتشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس الشيوخ والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين بنظامى الفردي والقوائم فى انتخابات المجلس.

وقرار رقم 61، بتحديد المحاكم المختصة بتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.

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