شكري: نقل مقاتلين متطرفين من سوريا لليبيا يزيد من تفاقم الوضع

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن قيام أحد الأطراف الإقليمية بنقل مقاتلين متطرفين من سوريا إلى الأراضي الليبية، مثلما تشير تقارير "المرصد السوري لحقوق الإنسان" يومياً، يزيد من تفاقم الوضع في ليبيا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها شكري مساء اليوم الأربعاء، خلال مشاركته في جلسة ⁧‫مجلس الأمن‬ الدولي⁩ التابع ⁧‫للأمم المتحدة‬⁩ حول ⁧‫ليبيا‬⁩ والتي عقدت عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

وقال شكرى إن الأمر يشكل تهديداً خطيراً لأمن الليبيين، وكذلك للدول المجاورة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.

وشدد على أن هذه التهديدات تمثل خطراً واضحاً وحاضراً على مصر، ولن نتهاون في التعامل مع هذا النوع من التهديدات حيث تقترب من حدودنا، في وقت تأتي التدخلات الأجنبية لتقدم لها الدعم وتقوم بالتحريض عليها ومساندتها.

وأوضح أنه لابد وأن يتوقف وينتهي دعم التطرف، لافتا إلى أنه يتحتم علينا وضع حد لمصادر المساندة والدعم من اللاعبين الإقليميين، الذين يتأكد عدم حرصهم على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط إن حل هذه المشكلة ومقاومة هذه السياسات شرط رئيسي لنجاح جهودنا لحماية مستقبل شعوبنا والشعب الليبي.