أبو الغیط یجدد رفض الجامعة العربیة للتدخلات العسكریة الأجنبیة في ليبيا

أكد الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبو الغيط الموقف الثابت والواضح للجامعة في رفض وإدانة كافة أشكال التدخلات العسكریة الأجنبیة في الأزمة اللیبیة.

وجدد أبو الغيط، مطالبته بالوقف الفوري للقتال بین الأطراف اللیبیة، وخروج كافة القوات الأجنبیة والمرتزقة من الأراضي اللیبیة، واستئناف الحوار الوطني الخالص بین الأشقاء اللیبیین للتوصل إلى تسویة متكاملة للوضع في البلاد بمساراته الأمنیة والسیاسیة والاقتصادیة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها أبو الغیط، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" أمام الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الیوم الأربعاء حول الوضع في لیبیا، والتي دعا إلیها وزیر الخارجیة الألماني الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس لهذا الشهر، وشاركت فیها المنظمات والدول الأطراف في عملیة برلین.

وعرض أبو الغیط، في كلمته، نتائج الاجتماع الطارئ الأخیر الذي عقده وزراء الخارجیة العرب بشأن تطورات الأزمة اللیبیة یوم 23 یونیو الماضي، وأكد التزام الجامعة بمواصلة جهودها ومساندة البعثة الأممیة في لیبیا في سبیل التوصل إلى اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار في لیبیا تحت رعایة الأمم المتحدة، ومن ثم دفع عملیة سیاسیة جادة وجامعة بقیادة وملكیة لیبیة تفضي إلى استكمال المرحلة الانتقالیة التي تمر بها البلاد، على النحو الذي توافقت علیه الأطراف المشاركة في مؤتمر برلین، واعتمده مجلس الأمن، ودعمه "إعلان القاھرة".

وشدد أبو الغیط على أن هذه الجهود وتلك المسارات لا یمكن أن تنجح إلا في مناخ یخلو من كافة التدخلات الأجنبیة وبعیداً عن التهدید الذي تمثله الجماعات والملیشیات المسلحة.

وطالب أبو الغیط، في ھذا الصدد، بتجدید الالتزام الدولي بتنفیذ توصيات مؤتمر برلین بكافة جوانبها واحترام كل ما توافقت علیه الأطراف المشاركة فیها؛ كما دعا إلى توحید المواقف بین الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتمكینه من الاضطلاع بكامل مسؤلیاته من أجل إرساء السلام والأمن في لیبیا، مشیراً إلى أن الجامعة العربية ستواصل بذل جهودها في هذا الاتجاه بما في ذلك في سیاق رئاستها الحالیة للجنة المتابعة الدولیة لعملیة برلین، وتولیها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل السیاسیة المنبثقة عنها والتي تسعى إلى تشجیع وتسییر الحوار السیاسي بین الأطراف اللیبیة.