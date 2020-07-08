الوطنية للانتخابات تشكل لجانا لفحص طلبات الترشح لـ"الشيوخ"

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، تشكيل لجان فحص طلبات الترشح لمجلس الشيوخ والبت فيها وإعلان أسماء المترشحين بنظامي الفردي والقوائم في الانتخابات.

ونص قرار الهيئة الذي حمل رقم 38 لسنة 2020 والمنشور في الجريدة الرسمية، على أن "تشكل لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين لانتخابات مجلس الشيوخ برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة أ وعضوية قاضيين من المحكمة الابتدائية المختصة، وممثل لوزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة".

وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقا لحكم المادة 11 من قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.

ومن المقرر فتح باب الترشح اعتبارا من 11 وحتى 18 يوليو الجاري، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء باستثناء اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساء.

وتجرى عملية الاقتراع خارج مصر يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس المقبل، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب توقيت كل دولة داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وفقا للضوابط التي اتخذتها الهيئة بشأن إدلاء المصريين في الخارج بأصواتهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في ضوء ما يجتاح دول العالم من تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما تجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، وتعلن النتيجة بحد أقصى 19 أغسطس.

وفي حال الإعادة، تجرى الانتخابات خارج مصر يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر على أن تعلن النتيجة النهائية بحد أقصى يوم الأربعاء 16 سبتمبر.